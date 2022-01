“Vuoi essere squalificato?”. Alessandro Basciano scatena la furia del GF Vip: autori costretti a intervenire (Di lunedì 24 gennaio 2022) Grande Fratello Vip 6, rischio qualifica per il gieffino. Non perde un solo colpo di scena il reality show di Alfonso Signorini. Puntata dopo puntata gli inquilini della casa continuano a sorprendere il pubblico, avvicinandosi sempre di più al grande finale. Ma prima del fatidico verdetto, può davvero succedere ancora di tutto. E a volte basta anche solo una frase per stravolgere ogni aspettativa. Non è il primo a finire nel girone del rischio squalifica. Stiamo parlando proprio di Alessandro Basciano al centro della discussione animata avuta nel cuore della notte con Sophie Codegoni. Ma procediamo con ordine per capirne i retroscena. Momento nomination di venerdì sera: Delia ha fatto proprio il nome di Alessandro. Il motivo è presto spiegato. Alla Duran non sarebbe piaciuta una frase pronunciata da Basciano. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Grande Fratello Vip 6, rischio qualifica per il gieffino. Non perde un solo colpo di scena il reality show di Alfonso Signorini. Puntata dopo puntata gli inquilini della casa continuano a sorprendere il pubblico, avvicinandosi sempre di più al grande finale. Ma prima del fatidico verdetto, può davvero succedere ancora di tutto. E a volte basta anche solo una frase per stravolgere ogni aspettativa. Non è il primo a finire nel girone del rischio squalifica. Stiamo parlando proprio dial centro della discussione animata avuta nel cuore della notte con Sophie Codegoni. Ma procediamo con ordine per capirne i retroscena. Momento nomination di venerdì sera: Delia ha fatto proprio il nome di. Il motivo è presto spiegato. Alla Duran non sarebbe piaciuta una frase pronunciata da. ...

