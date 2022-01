Vlahovic: Fiorentina-Juve settimana decisiva. I viola cercano un’altra punta: i nomi che circolano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Incrocio pericoloso, in settimana, fra Fiorentina e Juve per Vlahovic. Il conto alla rovescia è cominciato e da qui a lunedì prossimo, quando si concluderà la sessione invernale del mercato si annuncia una settimana febbrile: la Firenze sportiva freme. Per il centravanti serbo ci sono le lusinghe della Signora. Per il nuovo attaccante circolano i nomi di Toni Martinez, Taty Castellanos, Milik, Origi e Schick, ma il sogno è Scamacca. Il calendario viiola dopo la sosta L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 24 gennaio 2022) Incrocio pericoloso, in, fraper. Il conto alla rovescia è cominciato e da qui a lunedì prossimo, quando si concluderà la sessione invernale del mercato si annuncia unafebbrile: la Firenze sportiva freme. Per il centravanti serbo ci sono le lusinghe della Signora. Per il nuovo attaccantedi Toni Martinez, Taty Castellanos, Milik, Origi e Schick, ma il sogno è Scamacca. Il calendario viiola dopo la sosta L'articolo proviene da Firenze Post.

