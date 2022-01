Violenze tra bande fuori dalla discoteca | 13 denunciati

(Di lunedì 24 gennaio 2022) I carabinieri hanno identificato 13 presunti responsabili - di cui tre minorenni - per lecompiute'Rockville' di Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, la notte ...

... che si trova a far fronte a una escalation didei militanti islamici .le richieste vi sono anche un aumento della forza lavoro nella battaglia contro gli estremisti e una migliore ...I carabinieri hanno identificato 13 presunti responsabili - di cui tre minorenni - per lecompiute fuori dalla discoteca 'Rockville' di Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, ...reati...Castellarano (Reggio Emilia), 24 gennaio 2022 – Tre misure preventive di avviso orale e l’avvio degli iter amministrativi per nove provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, ad esercizi pub ...Il nipote di De Mita vittima dei balordi della festa. Va precisato che il nipote di De Mita non risulta indagato Una sedicenne è stata violentata ripetutamente da un branco di ragazzi presenti a una f ...