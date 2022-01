“Siamo devastati | riposa in pace” Lutto nella moda | addio a un genio | sempre con i più grandi

(Di lunedì 24 gennaio 2022) È morto un grande stilista, Thierry Mugler. Ad annunciarlo ’account ufficiale del brand che ha annunciato la morte del famoso stilista francese: “innell’annunciare la scomparsa del signor Manfred Thierry Mugler domenica 23 gennaio 2022. Possa la sua animare in”. Anche sull’account della Maison si legge un messaggio di cordoglio, in cui Mugler viene definito: “Un visionario la cui immaginazione come stilista, profumiere e creatore di immagini ha consentito alle persone di tutto il mondo di essere più audaci e sognare in grande ogni giorno”. Mugler era nato il 21 dicembre 1948 in Francia. L’uomo ha lanciato il proprio marchio nel 1975 e si è imposto immediatamente con un’estetica molto personale. Thierry Mugler ha dedicato la sua intera vita ...

Lo stilista francese Thierry Mugler è morto all'età di 73 anni 'per cause naturali', come ha comunicato su Facebook il suo agente, Jean - Baptiste Rougeot: 'nell'annunciare la dipartita del signor Manfred Thierry Mugler domenica 23 gennaio 2022. Possa riposare in pace' , si legge sul profilo del defunto, divenuto celebre per i corsetti ...nell'annunciare la morte del signor Manfred Thierry Mugler domenica 23 gennaio 2022', si legge in un post sull'account ufficiale dello stilista. Non visualizzi questo contenuto? ...Thierry Mugler, stilista francese, è morto: vestì le più grandi star musicali e non, fra cui Madonna, Lady Gaga e Sharon Stone ...Il couturier è mancato ieri, all'età di 73 anni. Lo ha annunciato attraverso le piattaforme social il suo agente Jean-Baptiste Rougeot. Cordoglio ...