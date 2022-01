Roberto Petrella arrestato: il medico No vax di Teramo ha consigliato cure alternative con funghi a un paziente, poi morto (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il medico di Teramo è stato arrestato . Aveva consigliato cure alternative a un paziente, che poi è morto. La Digos di Catanzaro l'ha messo agli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio colposo , ... Leggi su leggo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ildiè stato. Avevaa un, che poi è. La Digos di Catanzaro l'ha messo agli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio colposo , ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ha prescritto cure 'alternative' ad un paziente seguito solo telefonicamente che poi è morto. Per questo un medico… - Corriere : Arrestato Roberto Petrella, il medico no vax che prescriveva cure alternative: morto un paziente - DavidPuente : Ecco. Petrella arrestato con l'accusa di aver dato cure 'alternative' a un paziente poi morto. Queste cose si potev… - infoitsalute : Arrestato Roberto Petrella, medico no-vax: «Cure alternative a un paziente che poi è morto» - infoitsalute : Ordina cure alternative e il paziente muore: arrestato a Catanzaro un medico No vax Roberto Petrella -