Rita Ora in spiaggia è una surfista sexy e glamour (Di lunedì 24 gennaio 2022) Protagonista di uno shooting in spiaggia per Harper's Bazaar, Rita Ora è un'esplosione di sex appeal. Cambia uno dietro l'altro una serie di look estrosi, colorati e sensuali e si lascia andare a pose piccanti e scanzonate al punto giusto. Si trova in Australia, e con lei c'è anche Taika Waikiki, l'attore e regista neozelandese con cui fa coppia, a sua volta impegnato nelle riprese del film "Thor: love and thunder". L'amore "triangolare" con Taika Waikiki Da qualche mese Rita Ora sta insieme al regista neozelandese Taika Waikiki. Il gossip li ha inseguiti per un po', e alla fine loro sono usciti allo scoperto la scorsa estate, sul red carpet del film "Suicide Squad". La curiosità su di loro si è accesa quando sono state pubblicate foto di effusioni a tre, insieme all'attrice Tessa Thompson. "È un grosso problema? No, non lo è. Non ...

