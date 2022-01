Quirinale, Conte: “No a patto di legislatura ma con i cittadini” (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – ”Noi non vogliamo un patto di legislatura, ma con i cittadini…”. Lo ha detto alle tv il presidente M5S, Giuseppe Conte arrivando a Montecitorio. ”Noi non poniamo veti su nessuno, noi vogliamo personalità di alto profilo”, ha assicurato ai microfoni delle tv. Ieri, nella riunione con i grandi elettori M5S in vista del voto per il Quirinale, Conte ha spiegato che si è “parlato della candidatura di Riccardi, è una proposta che ho fatto ai leader di Pd e Leu. Non ha colori politici. Non può essere una candidatura di bandiera, è una personalità che ha onorato l’Italia. È una figura che possiamo offrire al dialogo con le altre forze politiche”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – ”Noi non vogliamo undi, ma con i…”. Lo ha detto alle tv il presidente M5S, Giuseppearrivando a Montecitorio. ”Noi non poniamo veti su nessuno, noi vogliamo personalità di alto profilo”, ha assicurato ai microfoni delle tv. Ieri, nella riunione con i grandi elettori M5S in vista del voto per ilha spiegato che si è “parlato della candidatura di Riccardi, è una proposta che ho fatto ai leader di Pd e Leu. Non ha colori politici. Non può essere una candidatura di bandiera, è una personalità che ha onorato l’Italia. È una figura che possiamo offrire al dialogo con le altre forze politiche”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, Conte dopo il vertice con Letta e Speranza: “Draghi? Non facciamo proposte e non poniamo veti” - fattoquotidiano : Il fondatore della comunità di Sant’Egidio, già ministro del governo Monti, è il nome dei giallorosa, “benedetto” d… - Agenzia_Ansa : 'Dobbiamo invitare le forze di centrodestra a non cedere a deliri di onnipotenza cioè a pensare che è ora di un pre… - neifatti : Quirinale, Conte: “Chiediamo nome di alto profilo” - microcerotis : RT @Giorgiolaporta: #Letta, #Conte e #Speranza fanno un vertice sul #Quirinale escludendo #Renzi che con i suoi 43 parlamentari porterebbe… -