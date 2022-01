Psg, Navas: “Dualismo con Donnarumma non sempre piacevole” | VIDEO (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il portiere del Psg Keylor Navas ha parlato del Dualismo con Gianluigi Donnarumma. Una concorrenza stimolante, ma non troppo piacevole. Ecco spiegato il motivo Leggi su pianetamilan (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il portiere del Psg Keylorha parlato delcon Gianluigi. Una concorrenza stimolante, ma non troppo. Ecco spiegato il motivo

Advertising

Mediagol : VIDEO Psg, Keylor Navas: “Dualismo con Donnarumma? Non piacevole” - pccpla : RT @calciomercatoit: ??#Navas esce allo scoperto e rivela: 'Questa alternanza con #Donnarumma non è piacevole per nessuno' - gmlavolpe : RT @calciomercatoit: ??#Navas esce allo scoperto e rivela: 'Questa alternanza con #Donnarumma non è piacevole per nessuno' - calciomercatoit : ??#Navas esce allo scoperto e rivela: 'Questa alternanza con #Donnarumma non è piacevole per nessuno' - delinquentweet : Con Donnarumma fuori, oggi la riserva di Keylor Navas dovrebbe essere un altro portiere italiano. -