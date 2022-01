«Marilyn Manson mi ha violentata sul set»: le nuove accuse di Evan Rachel Wood raccontate nel suo documentario (Di lunedì 24 gennaio 2022) «Non ho acconsentito: ha cominciato a penetrarmi senza il mio consenso». Le dichiarazioni, scioccanti, arrivano dalla voce di Evan Rachel Wood. L’attrice ha accusato Marilyn Manson di avere approfittato di una scena di sesso simulata per violentare l’attrice, nel corso delle riprese del video musicale del suo singolo del 2007 Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand). L’episodio è stato raccontato nel documentario che tratta proprio della vicende attorno agli abusi sessuali del cantante, oltre che della vita e della carriera dell’attrice, dal titolo Phoenix Rising, presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2022. Wood ha poi spiegato di essere stata nutrita con l’assenzio sul set del video, ed era a malapena consapevole di quello che stava facendo. ... Leggi su open.online (Di lunedì 24 gennaio 2022) «Non ho acconsentito: ha cominciato a penetrarmi senza il mio consenso». Le dichiarazioni, scioccanti, arrivano dalla voce di. L’attrice ha accusatodi avere approfittato di una scena di sesso simulata per violentare l’attrice, nel corso delle riprese del video musicale del suo singolo del 2007 Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand). L’episodio è stato raccontato nelche tratta proprio della vicende attorno agli abusi sessuali del cantante, oltre che della vita e della carriera dell’attrice, dal titolo Phoenix Rising, presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2022.ha poi spiegato di essere stata nutrita con l’assenzio sul set del video, ed era a malapena consapevole di quello che stava facendo. ...

