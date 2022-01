“Ma com’è possibile?”. GF Vip, scoperta assurda di Manila Nazzaro. Regia costretta a intervenire (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sicuramente i vipponi nelle ultime due edizioni hanno vissuto una grande fortuna, quella di poter momentaneamente staccare dalla lunga ed estenuante situazione di emergenza sanitaria da Covid. Niente più distanziamento, sì ai baci, agli abbracci, balli in gruppo e senza mascherine. Ma, adesso, in realtà Manila Nazzaro ne ha trovata una nella casa. Un episodio che ha immediatamente mandato in tilt gli autori del reality del GF Vip, che sono intervenuti di corsa. Non è certo un segreto ormai il fatto che spesso degli addetti ai lavori entrino nella dimora del GF Vip 6, a volte per sistemare gli stand degli sponsor oppure per montare delle scenografie. In quei brevi lassi di tempo, i concorrenti sono invitati a ritirarsi nelle stanze. Manila Nazzaro ha visto traccia del loro passaggio. Forse era meglio recarsi in ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sicuramente i vipponi nelle ultime due edizioni hanno vissuto una grande fortuna, quella di poter momentaneamente staccare dalla lunga ed estenuante situazione di emergenza sanitaria da Covid. Niente più distanziamento, sì ai baci, agli abbracci, balli in gruppo e senza mascherine. Ma, adesso, in realtàne ha trovata una nella casa. Un episodio che ha immediatamente mandato in tilt gli autori del reality del GF Vip, che sono intervenuti di corsa. Non è certo un segreto ormai il fatto che spesso degli addetti ai lavori entrino nella dimora del GF Vip 6, a volte per sistemare gli stand degli sponsor oppure per montare delle scenografie. In quei brevi lassi di tempo, i concorrenti sono invitati a ritirarsi nelle stanze.ha visto traccia del loro passaggio. Forse era meglio recarsi in ...

