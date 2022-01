Inter | Simone Inzaghi positivo al Covid

(Di lunedì 24 gennaio 2022)è risultatoal. Lo ha comunicato l’con una nota ufficiale pubblicata sul suo sito. Già avviato l’iter previsto dal protocollo. Di seguito il testo della nota: “FCnazionale Milano comunica cheè risultatoa un tampone di controllo effettuato in data odierna. Il tecnico seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”. L’oggi non si è allenata, dal momento che il tecnico aveva concesso tre giorni di vacanza dopo la vittoria sul Venezia, prima di riprendere le sedute normalmente, mercoledì. L'articolo ilNapolista.

Inter : ?? | VITTORIA ?? La gioia di mister Simone Inzaghi e dei suoi ragazzi #InterVenezia #FORZAINTER ???? - sportface2016 : +++#Inter, Simone #Inzaghi positivo al #COVID19+++ - Inter : ??? | MISTER ???? Le parole di Simone Inzaghi dopo la vittoria sul Venezia ??

La comunicazione del club nerazzurro: "Il tecnico seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario".Inzaghi ha il Covid - 19. E' quanto annuncia l', in un comunicato diffuso attraverso il suo sito web e le sue pagine social. "FC Internazionale Milano comunica cheInzaghi è ...Read More Sport Serie A:Inzaghi positivo al Covid 24 Gennaio 2022 L'allenatore dell'Inzaghi è risultato positivo al Covid. Lo ha annunciato il club nerazzurro con una nota ...Summit di mercato in casa Inter. La dirigenza sta vagliando le ipotesi per quanto riguarda l’attacco: con Roberto Piccoli verso il Genoa, riprende quota Felipe Caicedo, profilo che piace (in prestito) ...Il giornalista ha parlato di un incontro tra Inzaghi e la dirigenza e che potrebbe portare a delle novità per due ruoli da rinforzare ...