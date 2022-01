Incidente nel bresciano, chi erano le vittime: nessuno aveva la patente. Lo schianto con l’auto di un amico (Di lunedì 24 gennaio 2022) nessuno dei cinque ragazzi morti nell’Incidente stradale a Rezzato (Brescia) aveva la patente. A guidare l’auto, prestata da un amico, era il 22enne Nadiq Salah, il più grande del gruppo. Lo ha confermato il padre del ragazzo. Stavano andando a Brescia per passare la serata in un locale, ma hanno trovato la morte schiantandosi in auto contro un pullman. Le vittime sono cinque ragazzi, tutti giovanissimi: i ventenni Dennis Guerra, El Harram Imad e Nadiq Imad, il 22enne Nadiq Salah e la 17enne Irene Sala. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 23 di sabato sera, lungo la strada provinciale 45bis, nel territorio comunale di Rezzato. I cinque ragazzi, residenti in vari Comuni della Val Sabbia, sono morti tutti sul colpo. L’autista del pullman, rimasto illeso ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 24 gennaio 2022)dei cinque ragazzi morti nell’stradale a Rezzato (Brescia)la. A guidare, prestata da un, era il 22enne Nadiq Salah, il più grande del gruppo. Lo ha confermato il padre del ragazzo. Stavano andando a Brescia per passare la serata in un locale, ma hanno trovato la morte schiantandosi in auto contro un pullman. Lesono cinque ragazzi, tutti giovanissimi: i ventenni Dennis Guerra, El Harram Imad e Nadiq Imad, il 22enne Nadiq Salah e la 17enne Irene Sala. Loè avvenuto poco dopo le 23 di sabato sera, lungo la strada provinciale 45bis, nel territorio comunale di Rezzato. I cinque ragazzi, residenti in vari Comuni della Val Sabbia, sono morti tutti sul colpo. L’autista del pullman, rimasto illeso ...

