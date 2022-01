In tempo di pandemia contadini digitali studiano orto 'agroecologico' via zoom (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen. (Labitalia) - In tempi di pandemia e di digitalizzazione, l'arte di coltivare la terra in modo sano e nel rispetto dell'ambiente si impara on line, attraverso zoom. Protagonista di questa iniziativa è Corinna Raganato, agroecologa di Castelfranco Veneto (Treviso), agrotecnica laureata e docente di questo percorso formativo on line per orticoltori 'agroecologici'. Di cosa si tratta? L'agroecologia è la scienza che applica i principi dell'ecologia alla produzione di alimenti e alla gestione di agroecosistemi. Coltivare l'orto producendo cibo sano, tutelando l'ambiente e il suolo, favorendo la biodiversità e aumentando la fertilità. Questi i principi su cui è strutturata l'iniziativa formativa rivolta sia a professionisti che hobbisti. Il corso prenderà il via il 3 febbraio. In tutto 5 lezioni da un'ora e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen. (Labitalia) - In tempi die dizzazione, l'arte di coltivare la terra in modo sano e nel rispetto dell'ambiente si impara on line, attraverso. Protagonista di questa iniziativa è Corinna Raganato, agroecologa di Castelfranco Veneto (Treviso), agrotecnica laureata e docente di questo percorso formativo on line per orticoltori 'agroecologici'. Di cosa si tratta? L'agroecologia è la scienza che applica i principi dell'ecologia alla produzione di alimenti e alla gestione di agroecosistemi. Coltivare l'producendo cibo sano, tutelando l'ambiente e il suolo, favorendo la biodiversità e aumentando la fertilità. Questi i principi su cui è strutturata l'iniziativa formativa rivolta sia a professionisti che hobbisti. Il corso prenderà il via il 3 febbraio. In tutto 5 lezioni da un'ora e ...

Advertising

StraNotizie : In tempo di pandemia contadini digitali studiano orto 'agroecologico' via zoom - lifestyleblogit : In tempo di pandemia contadini digitali studiano orto 'agroecologico' via zoom - - Bertolca10 : Comunque, il drive-in per il voto del Presidente è una delle cose più incredibili che ci regala la pandemia. Penso… - apavo75 : RT @Tiziana99296006: Ho sentito la prima domanda intelligente di #Padellaro ( penso che non accadrà più) a #Buffagni : ma perchè con tutto… - Tiziana99296006 : Ho sentito la prima domanda intelligente di #Padellaro ( penso che non accadrà più) a #Buffagni : ma perchè con tut… -