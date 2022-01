Giustizia: Albamonte (Area), 'sciagura non fare subito riforma sistema elettorale Csm' (3) (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) - "Innanzitutto perché mai si è pensato a sorteggi, persino quando si è trattato di nominare nuovi amministratori dopo lo scioglimento di amministrazioni comunali per infiltrazioni mafiose; neppure in questi casi così gravi si è mai pensato di sostituire le elezioni dei cittadini con un sorteggio - dice - Peraltro un sorteggio avrebbe un effetto ulteriore di ridurre enormemente il ruolo istituzionale del Csm. Lo stesso varrebbe per qualsiasi altro organismo. Che credibilità verrebbe data a una Corte costituzionale formata da insigni giuristi sorteggiati? La stessa cosa varrebbe per il Consiglio superiore della magistratura, noi invece vogliamo un Csm autorevole e, soprattutto, per quanto riguarda la prossima consiliatura in cui bisognerà completare un lavoro faticoso, avviato da questo Csm, di riedificazione etica, passando anche da riforme di regole interne". "Del resto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) - "Innanzitutto perché mai si è pensato a sorteggi, persino quando si è trattato di nominare nuovi amministratori dopo lo scioglimento di amministrazioni comunali per infiltrazioni mafiose; neppure in questi casi così gravi si è mai pensato di sostituire le elezioni dei cittadini con un sorteggio - dice - Peraltro un sorteggio avrebbe un effetto ulteriore di ridurre enormemente il ruolo istituzionale del Csm. Lo stesso varrebbe per qualsiasi altro organismo. Che credibilità verrebbe data a una Corte costituzionale formata da insigni giuristi sorteggiati? La stessa cosa varrebbe per il Consiglio superiore della magistratura, noi invece vogliamo un Csm autorevole e, soprattutto, per quanto riguarda la prossima consiliatura in cui bisognerà completare un lavoro faticoso, avviato da questo Csm, di riedificazione etica, passando anche da riforme di regole interne". "Del resto, ...

Advertising

TV7Benevento : Giustizia: Albamonte (Area), 'sciagura non fare subito riforma sistema elettorale Csm' (5)... - TV7Benevento : Giustizia: Albamonte (Area), 'sciagura non fare subito riforma sistema elettorale Csm' (4)... - TV7Benevento : Giustizia: Albamonte (Area), 'sciagura non fare subito riforma sistema elettorale Csm' (3)... - TV7Benevento : Giustizia: Albamonte (Area), 'sciagura non fare subito riforma sistema elettorale Csm' (2)... -