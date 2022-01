Fatale il k.o. col Norwich, Ranieri via dal Watford. Il club: 'Integrità e onore' (Di lunedì 24 gennaio 2022) Lo 0 - 3 interno col Norwich e il sorpasso effettuato proprio dai canarini è stato Fatale. Claudio Ranieri non è più l'allenatore del Watford. La notizia è appena diventata ufficiale con una nota ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 24 gennaio 2022) Lo 0 - 3 interno cole il sorpasso effettuato proprio dai canarini è stato. Claudionon è più l'allenatore del. La notizia è appena diventata ufficiale con una nota ...

