Extintion Rebellion ottiene un Consiglio regionale aperto per l’emergenza climatica (Di lunedì 24 gennaio 2022) Lo annuncia con un “evviva!” Marco Grimaldi, il consigliere di Luv che aveva ascoltato nei giorni scorsi la protesta dell’attivista di Extintion Rebellion in sciopero della fame producendo un documento che oggi la Conferenza dei Capigruppo del Consiglio regionale del Piemonte, riunita in via eccezionale, ha approvato. Sarà dunque convocato un Consiglio regionale straordinario e aperto su ‘misure e interventi concreti per affrontare lo stato di emergenza ecoclimatica e raggiungere l’obiettivo dell’UE della riduzione del 55% delle emissioni climalteranti entro il 2030’, come richiesto da Ruggero Reina, al nono giorno di sciopero. “Ringrazio tutte e tutti i capigruppo, ma questa è soprattutto una vittoria di un movimento spesso inascoltato” dichiara ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 24 gennaio 2022) Lo annuncia con un “evviva!” Marco Grimaldi, il consigliere di Luv che aveva ascoltato nei giorni scorsi la protesta dell’attivista diin sciopero della fame producendo un documento che oggi la Conferenza dei Capigruppo deldel Piemonte, riunita in via eccezionale, ha approvato. Sarà dunque convocato unstraordinario esu ‘misure e interventi concreti per affrontare lo stato di emergenza ecoe raggiungere l’obiettivo dell’UE della riduzione del 55% delle emissioni climalteranti entro il 2030’, come richiesto da Ruggero Reina, al nono giorno di sciopero. “Ringrazio tutte e tutti i capigruppo, ma questa è soprattutto una vittoria di un movimento spesso inascoltato” dichiara ...

Advertising

nuovasocieta : Extintion Rebellion ottiene un Consiglio regionale aperto per l’emergenza climatica - SebaFicara : RT @ChiranAngelgela: Ruggero Romano Reina a Torino è in sciopero della fame da 6 giorni per protestare contro l'immobilismo sui cambiamenti… - rk70534 : RT @ChiranAngelgela: Ruggero Romano Reina a Torino è in sciopero della fame da 6 giorni per protestare contro l'immobilismo sui cambiamenti… - ChiranAngelgela : Ruggero Romano Reina a Torino è in sciopero della fame da 6 giorni per protestare contro l'immobilismo sui cambiame… -