Eriksen torna a giocare? Visite mediche con un club di Premier!

Una bellissima notizia per tutti gli appassionati di calcio: con ogni probabilità Christian Eriksen tornerà a giocare, in Premier League al Brentford. Accordo già raggiunto tra il Brentford ed Eriksen, ma l'annuncio non arriverà comunque prima di mercoledì. Giusto il tempo necessario per completare gli accertamenti medici sulle condizioni fisiche del fantasista danese. Eriksen Brentford Idoneità Il piano del Brentford Nella giornata odierna Christian Eriksen ha cominciato gli esami medici per verificare l'idoneità sportiva dopo l'arresto cardiaco dello scorso 12 Giugno, durante la partita inaugurale degli Europei. Dopo l'accaduto a Eriksen ha dovuto impiantare un defibrillatore cardiaco sottocutaneo, che lo ha ...

