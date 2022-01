Covid Italia | l’immunologo | “Più liberi con 75% di vaccinati con 3 dosi”

(Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Tra un paio di settimane, tre al massimo, la curva dei contagi datenderà a scendere. E allora si potranno alleggerire gradualmente l e misure di contenimento del virus”, assicura in una intervista al Corriere della Sera Francesco Le Foche, immunologo clinico del Policlinico Umberto I di Roma. “La strada maestra – afferma – è la vaccinazione. Dobbiamo assolutamente arrivare al 75% di persone con la terza dose, soltanto a quel punto avremo raggiunto un’immunità sociale davvero importante”. Secondo, “adesso siamo circa al 50% e non è male, parliamo di 30 milioni di persone che hanno già ricevuto il booster, però dobbiamo fare ancora meglio, per poter riaprire in sicurezza” e aggiunge: “Dovremo imparare a convivere con questo virus. Grazie ai vaccini saremo complessivamente meno fragili ed esposti al contagio. E se pure ...

Si ragiona dunque sull'eliminazione del tampone e delle quarantene , per gli stranieri vaccinati o guariti dalche arrivino inin possesso di regolare Green Pass, a prescindere dal Paese ...Causa- 19 si terrà una sola votazione al giorno. Al massimo 50 elettori alla volta in aula ... Il leader e fondatore di ForzaSilvio Berlusconi ha sciolto la riserva: fallita l'operazione ...Allo studio da parte del Governo una proroga oltre i sei mesi della scadenza del green pass per chi ha fatto il booster. Sul tavolo ci sono anche i nodi legati alla minore durata del certificato rispe ...I numeri sono ufficializzati dalla Fnomceo, Federazione nazionale degli Ordini: «è lo 0,4 per cento degli iscritti, che sono in tutto 467.611» ...