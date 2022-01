Caicedo e Immobile | Sanchez e Dzeko | dalla Lazio all' Inter | Inzaghi è re dei finali

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Chiamatela 'zona'. Da, daall': se c'è Simone in panchina, le partite non sono mai finite finché non sono finite. Le ultime uscite ...

La Gazzetta dello Sport

Chiamatela 'zona Inzaghi'. Daa Dzeko, daa Sanchez. Dalla Lazio all'Inter: se c'è Simone in panchina, le partite non sono mai finite finché non sono finite. Le ultime uscite nerazzurre parlano chiaro: Supercoppa ...... quasi tutte da subentrato in virtù della presenza di Cironelle fila laziali. Molte di queste realizzazioni,le ha realizzate negli ultimi minuti, regalando a mister Inzaghi ...L’attaccante originario dell’Ecuador potrebbe essere il rinforzo giusto per l'Inter nella finestra di mercato di gennaio.er sostituire l’infortunato Joaquin Correa, l’Inter pensa a una soluzione in prestito e il prescelto potrebbe essere Felipe Caicedo, conosciuto e apprezzato da Simone Inzaghi. Secondo la Gazzetta dell ...