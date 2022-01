Borse: europee aprono in calo, Milano -0,56% (Di lunedì 24 gennaio 2022) Milano 24 gen. (Adnkronos) - Le principali Borse europee aprono la seduta in calo. A Piazza Affari, nei primi minuti di scambi il Ftse Mib registra -0,56% a 26.911 punti, mentre Francoforte segna -0,53%, Parigi -0,56% e Londra cede lo 0,17%. Sulla piazza asiatica il Nikkei 225 chiude le contrattazioni in rialzo dello 0,24% a 27.588. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022)24 gen. (Adnkronos) - Le principalila seduta in. A Piazza Affari, nei primi minuti di scambi il Ftse Mib registra -0,56% a 26.911 punti, mentre Francoforte segna -0,53%, Parigi -0,56% e Londra cede lo 0,17%. Sulla piazza asiatica il Nikkei 225 chiude le contrattazioni in rialzo dello 0,24% a 27.588.

Advertising

classcnbc : FOCUS MERCATI Borse europee aprono in rosso: pesa paura scontro Ucraina????-Russia???? e attesa riunione del Fomc????. L… - infoiteconomia : Borse europee in rosso, frenate da Wall Street e dalla previsione di un rialzo dei tassi Usa | Liguria Business Jou… - infoiteconomia : Chiusura pesante per le Borse europee, Milano -1,84% - renato240757 : @lucatelese Domani borse europee in rosso per almeno -4% e spread 6 punti in +. Effetto Draghi fuori dal Quirinale.… - infoiteconomia : Andamento depresso per Milano e le altre Borse europee -