Auto, scatta un nuovo obbligo per i guidatori: c’è la data (Di lunedì 24 gennaio 2022) Novità in arrivo nel settore Auto: per tutti i guidatori delle 4 ruote infatti ci saranno delle nuove regole da seguire in arrivo dalla UE. Ecco quali Novità in attivo per i guidatori di tutta Italia: nuove e stringenti regole per i possessori di Auto dall’Unione Europea. Con il Regolamento 2019/2144 sulla sicurezza stradale ci L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 24 gennaio 2022) Novità in arrivo nel settore: per tutti idelle 4 ruote infatti ci saranno delle nuove regole da seguire in arrivo dalla UE. Ecco quali Novità in attivo per idi tutta Italia: nuove e stringenti regole per i possessori didall’Unione Europea. Con il Regolamento 2019/2144 sulla sicurezza stradale ci L'articolo proviene da Consumatore.com.

Alisa44718330 : A Taranto un uomo viene fermato dalla polizia scende dall'auto e spara ,2 poliziotti feriti, mentre nel brindisino… - RadioR101 : #R101FuoriOndaNews: le priorità... ???? - PISAinVIDEO : Ragazze sorprese a danneggiare auto: per la maggiorenne scatta la denuncia anche per resistenza - T7TorreSette : #Volla - Doveva osservare la #quarantena, fermato in auto: scatta la denuncia ?? - puntomagazine : Pestaggio 20enne di Melito a Scampia, scatta misura cautelare - Il fatto avvenne la notte del 7 gennaio del 2021 ne… -