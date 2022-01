Arrestato Roberto Petrella, medico no - vax: 'Cure alternative a un paziente che poi è morto' (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ha prescritto Cure alternative domiciliari , ad un paziente residente in un'altra Regione, contattato solo telefonicamente e invitato più volte a non farsi ricoverare in ospedale. Alla fine, il ... Leggi su leggo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ha prescrittodomiciliari , ad unresidente in un'altra Regione, contattato solo telefonicamente e invitato più volte a non farsi ricoverare in ospedale. Alla fine, il ...

Advertising

nuccia20 : RT @DavidPuente: Pare che il Dott. Roberto Petrella sia stato arrestato. Ve lo ricordate? Quello che leggeva i post Facebook come fonte di… - DanielaPF75 : RT @DavidPuente: Pare che il Dott. Roberto Petrella sia stato arrestato. Ve lo ricordate? Quello che leggeva i post Facebook come fonte di… - corrmezzogiorno : #Napoli Arrestato medico no vax, prescriveva cure alternative a paziente campano poi m... - infoitsalute : Roberto Petrella arrestato: il medico No vax di Teramo ha consigliato cure alternative con funghi a un pazient - GregPignataro : RT @DavidPuente: Pare che il Dott. Roberto Petrella sia stato arrestato. Ve lo ricordate? Quello che leggeva i post Facebook come fonte di… -