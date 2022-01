Amadeus mai visto così | Va alla Messa celebrata dal suo ex collega (Di lunedì 24 gennaio 2022) Amadeus, conduttore del prossimo Festival di Sanremo, ha passato la domenica andando alla Santa Messa nella concattedrale di San Siro, celebrata da don Fabrizio Gatta, ex giornalista Rai e suo caro amico. Nella Domenica della parola, il conduttore fa visita a don Fabrizio. Una gioia immensa che il neo sacerdote ha, anche, voluto condividere sui L'articolo Amadeus mai visto così Va alla Messa celebrata dal suo ex collega proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 24 gennaio 2022), conduttore del prossimo Festival di Sanremo, ha passato la domenica andandoSantanella concattedrale di San Siro,da don Fabrizio Gatta, ex giornalista Rai e suo caro amico. Nella Domenica della parola, il conduttore fa visita a don Fabrizio. Una gioia immensa che il neo sacerdote ha, anche, voluto condividere sui L'articolomaiVadal suo exproviene da La Luce di Maria.

Advertising

infoitcultura : Amadeus mai visto: prima di Sanremo a messa da don Fabrizio Gatta, ex giornalista Rai - zazoomblog : Amadeus mai visto: prima di Sanremo a messa da don Fabrizio Gatta ex giornalista Rai - #Amadeus #visto: #prima… - infoitcultura : Amadeus mai visto: prima di Sanremo a messa da don Fabrizio Gatta, ex giornalista Rai - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Amadeus mai visto: prima di Sanremo a messa da don Fabrizio Gatta, ex giornalista Rai - leggoit : Amadeus mai visto: prima di Sanremo a messa da don Fabrizio Gatta, ex giornalista Rai -