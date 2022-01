Amadeus: a Sanremo va a messa da un prete famoso, eccolo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Amadeus, a Sanremo va a messa da un prete famoso: ecco chi è il sacerdote in questione, ex-collaboratore della Rai. Amadeus già prega a Sanremo: ecco che sacerdote ha incontrato.Pare essere veramente tutto pronto per l’inizio del nuovo Festival di Sanremo; anche per quest’edizione 2022, i cantanti (e non solo) sono pronti a dare spettacolo sul palco dell’Ariston. In attesa di condurre una nuova edizione del Festival, Amadeus intanto e già a Sanremo e, proprio in questi giorni, è andato alla messa di un prete famoso del posto; ecco chi è il sacerdote, un ex-collaboratore Rai. Amadeus, a Sanremo va a ... Leggi su formatonews (Di lunedì 24 gennaio 2022), ava ada un: ecco chi è il sacerdote in questione, ex-collaboratore della Rai.già prega a: ecco che sacerdote ha incontrato.Pare essere veramente tutto pronto per l’inizio del nuovo Festival di; anche per quest’edizione 2022, i cantanti (e non solo) sono pronti a dare spettacolo sul palco dell’Ariston. In attesa di condurre una nuova edizione del Festival,intanto e già ae, proprio in questi giorni, è andato alladi undel posto; ecco chi è il sacerdote, un ex-collaboratore Rai., ava a ...

Advertising

tvsorrisi : Sì, è tempo di pensare al Festival! ?? La copertina di Sanremo 2022 con i cantanti (e Amadeus!) è in edicola dal 25… - IlContiAndrea : Da domani mattina, tutti i giorni, #Amadeus sarà ospite in Non Stop News su RTL 102.5 alle 8:50. Il conduttore e di… - IlContiAndrea : #Sanremo2022, Achille Lauro erede di Amadeus a @FQMagazineit: “Io direttore artistico del Festival? Se me lo offris… - EvaMouz : RT @Nonha_stata: Amadeus al Quirinale e Draghi a Sanremo come vi sembra? #Quirinale2022 - KATYAMALAGNINI : In edicola, da oggi trovate il nuovo numero di VIP! Di chi parliamo? #sanremo #amadeus #sangiovanni #lucaonestini… -