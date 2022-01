Alex Belli, dopo il Grande Fratello Vip 6, frequenta già un’altra donna? (Di lunedì 24 gennaio 2022) Secondo i rumors Alex Belli, dopo il Grande Fratello Vip 6, e dopo aver lasciato Delia Duran con un tweet, starebbe già frequentando un'altra donna. Alex Belli dopo aver lasciato Delia Duran, chiusa nella casa del Grande Fratello Vip 6, avrebbe già trovato un'altra donna con cui consolarsi: l'indiscrezione è stata rivelata dal paparazzo Andrea Franco Alajmo nel corso di Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci. Piaccia o no Alex Belli è stato il protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip 6, l'attore è l'unico concorrente squalificato nella storia del ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 24 gennaio 2022) Secondo i rumorsilVip 6, eaver lasciato Delia Duran con un tweet, starebbe giàndo un'altraaver lasciato Delia Duran, chiusa nella casa delVip 6, avrebbe già trovato un'altracon cui consolarsi: l'indiscrezione è stata rivelata dal paparazzo Andrea Franco Alajmo nel corso di Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci. Piaccia o noè stato il protagonista della sesta edizione delVip 6, l'attore è l'unico concorrente squalificato nella storia del ...

StefanoGuerrera : Alfonso che stizzito e a labbra strette caccia Alex Belli perché non gli permette di lavorare quando in realtà tutt… - mattino5 : 'Voci sempre più insistenti dicono che Alex Belli abbia già la testa da un'altra parte': il nostro paparazzo ci lan… - pomeriggio5 : 'Ad Alex non piace Soleil, a lui piace apparire e lei è il personaggio più forte in Casa' Siete d'accordo con Kat… - Mazzons98 : Ditemi che su Mediaset Extra è possibile assistere al devasto tra Alex Belli e gli autori NE HO BISOGNO ?? #GFvip - Giuseppe3902 : @AmiciUfficiale vogliamo alex belli come giudice al serale @AXBproduction -