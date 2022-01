-Vicenza-Cittadella 3-3: un pareggio spettacolare (Di domenica 23 gennaio 2022) Oggi 23 Gennaio 2022 nello Stadio Romeo Menti alle ore 16:15 si è disputata la partita Vicenza-Cittadella di Serie B. Primo tempo al cardiopalma con i padroni di casa che trovano dopo pochi minuto il gol del vantaggio, ma dopo 5 minuti arriva il pareggio e anche il controsorpasso degli ospiti. Negli ultimi minuti il Vicenza sbaglia un calcio di rigore ma alla fine trova clamorosamente il pareggio. Nel secondo tempo il Cittadella non demorde e trova il terzo gol sempre su errori della difensori del Vicenza che non chiude i spazi. Il ritmo poi sembra cominciare a calare ma si riaccende subito quando il Vicenza riesce a trovare il terzo gol su calcio di rigore. Vicenza-Cittadella: formazioni e dove ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 23 gennaio 2022) Oggi 23 Gennaio 2022 nello Stadio Romeo Menti alle ore 16:15 si è disputata la partitadi Serie B. Primo tempo al cardiopalma con i padroni di casa che trovano dopo pochi minuto il gol del vantaggio, ma dopo 5 minuti arriva ile anche il controsorpasso degli ospiti. Negli ultimi minuti ilsbaglia un calcio di rigore ma alla fine trova clamorosamente il. Nel secondo tempo ilnon demorde e trova il terzo gol sempre su errori della difensori delche non chiude i spazi. Il ritmo poi sembra cominciare a calare ma si riaccende subito quando ilriesce a trovare il terzo gol su calcio di rigore.: formazioni e dove ...

