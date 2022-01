Spezia-Sampdoria 1-0: la decide Verde, prima scofitta per Giampaolo (Di domenica 23 gennaio 2022) Allo stadio Picco, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Spezia e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Picco, Spezia e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Spezia Sampdoria 1-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match tra Spezia e Sampdoria 10? Fase di studio tra le due formazioni – Spezia e Sampdoria si prendono le misure in questi primi dieci minuti di match 14? Sinistro di Gabbiadini – L’attaccante della Sampdoria fa partire un sinistro fortissimo verso la porta, Provedel si supera. Si alza anche la bandierina di fuorigioco 29? Ammonito ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) Allo stadio Picco, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Picco,si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match tra10? Fase di studio tra le due formazioni –si prendono le misure in questi primi dieci minuti di match 14? Sinistro di Gabbiadini – L’attaccante dellafa partire un sinistro fortissimo verso la porta, Provedel si supera. Si alza anche la bandierina di fuorigioco 29? Ammonito ...

DiMarzio : #Sampdoria | Roberto D'Aversa dovrebbe continuare fino al derby con lo #Spezia, ma torna forte l'idea #Giampaolo - Carlo1347838 : In una partita da 0-0 Caputo prende palo e l’azione dopo verdi segna al volo Allo spezia da 5 partite gira tutto b… - surfasport : ???? SERIE A: IL NAPOLI VINCE IL DERBY ?? #Napoli vs #Salernitana - 4 a 1 ?? #Torino vs #Sassuolo - 1a 1 ?? #Spezia vs… - Mistermercatoi1 : #SerieA: lo @acspezia vince il derby ligure contro la @sampdoria, gli spezzini si allontanano così dalla zona retro… - sscalcionapoli1 : Giampaolo parte perdendo, Motta scrive una pagina di storia: Spezia-Sampdoria 1-0 -