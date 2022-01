Spalletti: “Osimhen e Insigne non hanno i 90 minuti, preferisco averli a partita in corso” (Di domenica 23 gennaio 2022) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a DAZN alla vigilia del match tra gli azzurri e la Salernitana. Di seguito le sue dichiarazioni: “Osimhen dalla panchina? Sì, ma non solo lui, anche Insigne, Politano e Petagna non partono dall’inizio. Io ho rispetto per tutti: preferisco averli a disposizione a partita in corso perché non hanno ancora i 90 minuti nelle gambe. Osimhen Bologna Napoli Dall’inizio fino ad ora non ho sicuramente mai avuto abbondanza, ma per fortuna oggi ho recuperato qualche calciatore. Sabatini? È il guru dei direttori, se lo guardi negli occhi ti perfora lo sguardo se vuole mandarti dei segnali”, Leggi su spazionapoli (Di domenica 23 gennaio 2022) Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato a DAZN alla vigilia del match tra gli azzurri e la Salernitana. Di seguito le sue dichiarazioni: “dalla panchina? Sì, ma non solo lui, anche, Politano e Petagna non partono dall’inizio. Io ho rispetto per tutti:a disposizione ainperché nonancora i 90nelle gambe.Bologna Napoli Dall’inizio fino ad ora non ho sicuramente mai avuto abbondanza, ma per fortuna oggi ho recuperato qualche calciatore. Sabatini? È il guru dei direttori, se lo guardi negli occhi ti perfora lo sguardo se vuole mandarti dei segnali”,

