Serie A, la cronaca di Cagliari-Fiorentina: 1-1 (Di domenica 23 gennaio 2022) Tutto pronto per Cagliari-Fiorentina, lunch match della ventitreesima giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 12:30. Manca sempre meno al fischio di inizio di Cagliari-Fiorentina, gara che apre la domenica calcistica della ventitreesima giornata di Serie A 2021/2022. Alle ore 12:30, all’Unipol Domus di Cagliari, la squadra di Walter Mazzarri ospita i viola di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 23 gennaio 2022) Tutto pronto per, lunch match della ventitreesima giornata diA 2021/2022. Si gioca alle 12:30. Manca sempre meno al fischio di inizio di, gara che apre la domenica calcistica della ventitreesima giornata diA 2021/2022. Alle ore 12:30, all’Unipol Domus di, la squadra di Walter Mazzarri ospita i viola di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

SampNews24 : #MilanSampdoriaWomen LIVE: sintesi, tabellino e cronaca del match - UCAlbinoLeffe : Serie C - Girone A @LegaProOfficial | Giornata 23 ???? @mantova1911 ?? #aL ?? Ti basta un click qui per trovare FORMAZI… - messveneto : Truffa dei falsi positivi, bloccati punti tampone nelle farmacie. Test con la tessera sanitaria di altri: Controlli… - CalcioPillole : Termina zero a zero il primo tempo tra #Cagliari e #Fiorentina: di seguito la cronaca della prima frazione del matc… - martina20047130 : Comunque per la cronaca oggi pregate attenzione alle cose serie in particolare al collo di gianmaria ?????? #gfvip #jeru #gianfede -