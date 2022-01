Prossima giornata Serie A: calendario partite 24° turno, programma, tv, streaming DAZN e Sky (Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo la sosta. La Serie A ripartirà certamente dal 24esimo turno della stagione 2021-2022. Un turno del quale al momento, vista anche la grande situazione d’incertezza sanitaria, non sono stati comunicati gli orari e la distribuzione televisiva, ad eccezione del fatto che – in ogni caso – tutte le gare si potranno guardare su DAZN; mentre manca ancora l’assegnazione in co-esclusiva con Sky. Come di consueto saranno dieci le partite in agenda, che dovrebbero essere inserite in calendario da sabato 5 a lunedì 7 febbraio 2022. Tutta la Serie A TIM e’ solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi Di seguito il calendario completo di ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo la sosta. LaA ripartirà certamente dal 24esimodella stagione 2021-2022. Undel quale al momento, vista anche la grande situazione d’incertezza sanitaria, non sono stati comunicati gli orari e la distribuzione televisiva, ad eccezione del fatto che – in ogni caso – tutte le gare si potranno guardare su; mentre manca ancora l’assegnazione in co-esclusiva con Sky. Come di consueto saranno dieci lein agenda, che dovrebbero essere inserite inda sabato 5 a lunedì 7 febbraio 2022. Tutta laA TIM e’ solo su: 7in esclusiva e 3 in co-esclusiva a. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi Di seguito ilcompleto di ...

