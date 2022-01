Per il Quirinale attesa la rosa di Salvini. Il no di Berlusconi (in ospedale) a Draghi (Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo il passo indietro del Cavaliere, l'annuncio del leader della Lega, nomi di uomini e donne di altissimo profilo. Il numero uno Forza Italia, ricoverato al San Raffaele per controlli medici, ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo il passo indietro del Cavaliere, l'annuncio del leader della Lega, nomi di uomini e donne di altissimo profilo. Il numero uno Forza Italia, ricoverato al San Raffaele per controlli medici, ...

borghi_claudio : Mi sono fatto un'idea: il DPCM covid è talmente stupido, talmente provocatorio che non può essere altro che un'estr… - pietroraffa : Da 'apriremo il parlamento come una scatoletta di tonno' a 'tratteremo pacchetti di voti per Tremonti al Quirinale' è stato un attimo - SimoneAlliva : Il Casini che ricordo io oltre che omofobo era quello che presentò una legge per 'sparare agli scafisti che portano… - PinascoDanilo : RT @GianpieroScanu: Berlusconi non si candida per il Quirinale. Sconforto, sconcerto e confusione nelle file del #m5s. E adesso? - 622616f61973473 : @ElioLannutti Una faccia di bronzo 'è più espressiva' perché gli ALTRI per lui non esistono. Marcia 'imperterrito'… -