"Ogni volta che sniffavo cocaina...". Dario Argento-choc: le raccapriccianti reazioni alla polvere bianca (Di domenica 23 gennaio 2022) Dario Argento ha concesso una lunga intervista a La Repubblica, in cui ha ripercorso la sua carriera ma anche la sua vita tra successi e punti oscuri. In particolare molte domande sono arrivate sugli anni Settanta: com'era Dario Argento a quell'epoca? "Uno che veniva dal giornalismo, dalla critica - ha risposto - fu difficile debuttare. Ci misi un anno, con mio padre che era il produttore, per trovare i fondi. L'uccello dalle piume di cristallo se lo vedi oggi è bizzarro, non è un giallo o un poliziesco, è un film pazzoide e allora non se ne facevano, con questo gusto dell'immagini". I Settanta sono però stati anche gli anni del connubio tra droga e arte, come fattogli notare da La Repubblica: "La cocaina? Non mi ha influenzato mai - ha assicurato Argento - mi ...

