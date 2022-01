Lozano continua a deludere, ci aspettiamo molto di più da lui (Di domenica 23 gennaio 2022) Cesare – Caro Guido il Napoli ha fatto il suo dovere vincendo con la derelitta Salernitana. La squadra granata è stata effettivamente imbarazzante anche volendo considerare i 6 titolari assenti, ma imbarazzante lo era stata anche in precedenza con tutti i titolari. Comunque ti devo dire che l’approccio alla partita del Napoli nel primo tempo non mi è piaciuto, soprattutto considerando il fatto che andando in vantaggio avremmo potuto mettere al sicuro la partita ampiamente nei primi 45’. Invece il Napoli ha giocato sulla trequarti avversaria con i lenti fraseggi dei periodi peggiori, palla all’indietro, scarse verticalizzazioni e scarsa densità in area avversaria. Guido – Hai ragione. Il fatto è che il Napoli dava la sensazione di inconsistenza offensiva. Lozano approssimativo nei controlli ha sciupato l’unica occasione avuta. Mertens giocava largo o usciva a prendere ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 gennaio 2022) Cesare – Caro Guido il Napoli ha fatto il suo dovere vincendo con la derelitta Salernitana. La squadra granata è stata effettivamente imbarazzante anche volendo considerare i 6 titolari assenti, ma imbarazzante lo era stata anche in precedenza con tutti i titolari. Comunque ti devo dire che l’approccio alla partita del Napoli nel primo tempo non mi è piaciuto, soprattutto considerando il fatto che andando in vantaggio avremmo potuto mettere al sicuro la partita ampiamente nei primi 45’. Invece il Napoli ha giocato sulla trequarti avversaria con i lenti fraseggi dei periodi peggiori, palla all’indietro, scarse verticalizzazioni e scarsa densità in area avversaria. Guido – Hai ragione. Il fatto è che il Napoli dava la sensazione di inconsistenza offensiva.approssimativo nei controlli ha sciupato l’unica occasione avuta. Mertens giocava largo o usciva a prendere ...

