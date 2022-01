Inter-Venezia, sul gol del pareggio c’era fallo, ma da regolamento il Var non poteva intervenire (Di domenica 23 gennaio 2022) La vittoria dell’Inter sul Venezia è stata viziata dal fallo di Dzeko su Modolo, in occasione del gol del pareggio firmato da Barella. La moviola del Corriere dello Sport e quella della Gazzetta dello Sport spiegano perché non è stato possibile, per il Var, chiamare l’arbitro a rivedere l’azione. Il Corriere dello Sport: “Sbracciata (gomito sulle tempie) di Dzeko ai danni di Modolo fallosa, Marchetti non fischia, l’azione prosegue, poi il pallone viene preso da Ceccaroni e qui finisce l’azione rivisitabile dal Var. Ciò non toglie che era fallo. L’Inter recupera e in pochi attimi va a segnare con Barella”. La rosea: “l’arbitro vede ma non sanziona il braccio dell’Interista che viene a contatto con la tempia del difensore del Venezia e ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 gennaio 2022) La vittoria dell’sulè stata viziata daldi Dzeko su Modolo, in occasione del gol delfirmato da Barella. La moviola del Corriere dello Sport e quella della Gazzetta dello Sport spiegano perché non è stato possibile, per il Var, chiamare l’arbitro a rivedere l’azione. Il Corriere dello Sport: “Sbracciata (gomito sulle tempie) di Dzeko ai danni di Modolosa, Marchetti non fischia, l’azione prosegue, poi il pallone viene preso da Ceccaroni e qui finisce l’azione rivisitabile dal Var. Ciò non toglie che era. L’recupera e in pochi attimi va a segnare con Barella”. La rosea: “l’arbitro vede ma non sanziona il braccio dell’ista che viene a contatto con la tempia del difensore dele ...

