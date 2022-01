Harry e Carlo, pace all’orizzonte? I due si sono sentiti, ma c’è un problema (Di domenica 23 gennaio 2022) Il principe Harry avrebbe intrattenuto delle “conversazioni segrete” con il principe Carlo nel tentativo di sanare la loro frattura prima della celebrazione del Giubileo di platino della regina Elisabetta II. Harry ha “contattato” suo padre spigandogli di essere stato privato dei suoi soldi e anche della sua sicurezza in seguito alla rinuncia ai titoli reali: per questo motivo, il Duca di Sussex sarebbe impossibilitato a fare rientro nel Regno Unito in occasione dei 70 anni di regno di Elisabetta. LEGGI ANCHE => Meghan e Harry in Regno Unito nel 2022? Forse, ma intanto la Duchessa ha detto no a Carlo… “C’è stato un netto disgelo nelle relazioni tra Harry e Carlo – ha detto una fonte al Sun – I rapporti tra i due sono molto ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 23 gennaio 2022) Il principeavrebbe intrattenuto delle “conversazioni segrete” con il principenel tentativo di sanare la loro frattura prima della celebrazione del Giubileo di platino della regina Elisabetta II.ha “contattato” suo padre spigandogli di essere stato privato dei suoi soldi e anche della sua sicurezza in seguito alla rinuncia ai titoli reali: per questo motivo, il Duca di Sussex sarebbe impossibilitato a fare rientro nel Regno Unito in occasione dei 70 anni di regno di Elisabetta. LEGGI ANCHE => Meghan ein Regno Unito nel 2022? Forse, ma intanto la Duchessa ha detto no a… “C’è stato un netto disgelo nelle relazioni tra– ha detto una fonte al Sun – I rapporti tra i duemolto ...

Advertising

VanityFairIt : «Carlo è un nonno fantastico, e i suoi nipotini gli mancano moltissimo. Sente un vuoto nella sua vita» - carlo_magnani : RT @duesoli: 21 gennaio 1903 Harry Houdini - nato Erik Weisz - illusionista e attore austro-ungarico naturalizzato statunitense, evade da… - zazoomblog : Meghan e Harry in Regno Unito nel 2022? Forse ma intanto la Duchessa ha detto no a Carlo… - #Meghan #Harry #Regno… - W0ND3RL4ND28 : va bene tipo 'ciao carlo, sono gaia, la figlia della faffo! come probabilmente sai sono uscite le date di harry sty… - DifesaAres : La fregata FREMM Carlo Margottini della Marina Militare ha eseguito manovre navali insieme alle uni......[prosegue… -