Giusy Ferreri pronta a spiazzare | Torno a Sanremo con una nuova me

(Di domenica 23 gennaio 2022) «Ho aspettato due anni, ma ora è tempo che Cortometraggi veda la luce»., a cinque anni da «Girotondo» èa rimettersi in gioco , come ama fare da sempre, con una veste sonora...

"Ho aspettato due anni, ma ora è tempo che Cortometraggi veda la luce"., a cinque anni da "Girotondo" è pronta a rimettersi in gioco , come ama fare da sempre, con una veste sonora nuova, nuovi spunti, nuove idee. "Il disco era pronto da parecchio, ma c'è ...... mia madre, Lucia? Miele Highsnob e Hu ? Abbi cura di te Irama ? Ovunque Sarai Iva Zanicchi ? Voglio Amarti La Rappresentante di Lista ? Ciao ciao Le Vibrazioni ? Tantissimo Mahmood & ...«Ho aspettato due anni, ma ora è tempo che Cortometraggi veda la luce». Giusy Ferreri, a cinque anni da «Girotondo» è pronta a rimettersi in gioco , come ...Venerdì 18 febbraio uscirà “CORTOMETRAGGI” (Columbia/Sony Music), il nuovo album di inediti di GIUSY FERRERI contenente “MIELE”, brano in gara al 72° Festival di Sanremo, e il singolo attualmente in r ...