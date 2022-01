GF Vip | “Non sono più connessa con Alex | ma con te” | colpo di scena tra Delia e Soleil

Advertising

infoitcultura : 'Non ci credo, non è possibile!'. GF Vip, Delia Duran e Soleil Sorge vicinissime: lo hanno fatto davanti a tutti - infoitcultura : “GF Vip”, Delia choc: “Non sento gli odori e i sapori”. E la regia censura - infoitcultura : “Non sento i sapori”, le parole censurate dagli autori al GF Vip 6: è bufera sul web - infoitcultura : GF Vip, Delia Duran ha il Covid? “Non sente più odori e sapori”: la regia stacca - infoitcultura : Delia Duran sta male, grande preoccupazione al GF Vip: “Non sento più odori e sapori” -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Non

C'è chi ipotizza che la modella possa avere anche solo una banale influenza , che visto il periodosarebbe nemmeno strano. Ma troppe coincidenze, a molti, fanno pensare che invece Delia potrebbe ...GF5, Massimiliano Morra vicino alle nozze: fiori d'arancio per l'ex concorrente In un'... Leggi anche - >>>si sposano più? E' successo da un momento all'altro: salta il 'sì' Al momento ...Tra Delia Duran e Soleil Sorge starebbe arrivando una 'tregua': le due hanno scherzato e riso insieme nel corso della cena venezuelana.Il Gf Vip può essere un ottimo trampolino di (ri)lancio, ma non per tutti è così. Ecco il dramma di una ex gieffina.