GF Vip | Delia Duran ha il Covid? “Non sente più odori e sapori” | la regia stacca

(Di domenica 23 gennaio 2022) Nonostante abbia fatto il suo ingresso da poco,è una delle concorrenti più discusse del GF Vip 6. L’ormai ex moglie di Alex Belli, che di recente avrebbe deciso di troncare la storia, ha fatto parlare di sé ben prima del suo arrivo nella Casa, per la sua storia combattuta con l’attore. Ora, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : Vip Delia

GF6 ,Duran crea il panico: le sue condizioni di salute preoccupano i telespettatori L'entrata diDuran nella casa del GF6 ha creato scompiglio. L'avvicinamento di Manila ...Duran e Soleil Sorge ora amiche al GF, copione già scritto?/ Sorrisi e complicità sospette... Anche Soleil sembra non avere le idee chiare, ma dice che entrambi sicuramente sono in cerca di ...Nuovi colpi di scena nella soap tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Tra le due gieffine stava anche per scattare il bacio.La perentoria richiesta della regia ha messo a rischio Alessandro Basciano a causa del suo comportamento nei confronti delle regole della casa ...