Due puntate di Verissimo sono "too much": SOS ascolti al sabato (Di domenica 23 gennaio 2022) S.O.S ascolti per Verissimo. A settembre poteva andare bene, a ottobre anche, a novembre era già troppo. Mediaset avrebbe dovuto pensare a una soluzione migliore, dopo aver capito che il doppio appuntamento con Verissimo, in onda sia al sabato che alla domenica, sta lentamente stancando il pubblico. E' un discorso che facciamo già da settimane. Se in un primo momento infatti la mossa di Mediaset era stata perfetta e vincente, successivamente, tirando troppo la corda, qualcosa è cambiato, anche per un motivo da tenere in considerazione. Due puntate di un programma, possono avere senso, se ci sono delle storie che fanno presa da raccontare. Se invece, gli ospiti sono scollegati dall'attualità, arrivano nel salotto di Verissimo per ...

