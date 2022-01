Crollo cimitero a Napoli | Manfredi | “Abbiamo sollecitato la Procura”

(Di domenica 23 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Stiamo seguendo con grande attenzione la questione che adesso è nelle mani della. Hoe mi auguro che i tempi siano i più limitati possibili”. Lo ha detto il sindaco di, Gaetano, a margine della celebrazione officiata in Duomo dall’arcivescovo, monsignor Domenico Battaglia, in suffragio dei defunti le cui salme sono state danneggiate dalche si è verificato lo scorso 5 gennaio neldi Poggioreale che ha coinvolto circa 200 loculi.ha spiegato che ‘‘c’è un problema complessivo importante e dunque per questioni di sicurezza laha sequestrato tutto ilmonumentale affinché i periti abbiano modo di poter ...

Sulla balaustra dell'altare maggiore del Duomo di Napoli stamattina ci sono le foto dei defunti che hanno perso la loro identità in seguito alavvenuto nelmonumentale di Poggioreale lo scorso 5 gennaio . Ci sono le foto di Filippo Catapano , Anna Farelli, Vincenzo Liotta, Pasqualina Arzano.... Le hanno portate i parenti che ...Mimmo Battaglia, in suffragio dei defunti i cui loculi sono rimasti disastrati dalverificatosi nei giorni scorsi all'interno deldi Poggioreale. La santa messa avrà luogo in ...Il vescovo ha parlato ai familiari: «Prendersi cura dei defunti significa anche preservare il territorio dalla criminalità» ...Mestre, nella sala del commiato di Chirignago i due feretri vicini, cosparsi di girasoli e rose rosse. Dietro, in uno schermo, le immagini felici della loro vita, dei viaggi, dell’impegno sociale e ci ...