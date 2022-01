Covid, migliaia di persone in tutta la Francia protestano contro il Super Green pass (Di domenica 23 gennaio 2022) Parigi – Due giorni prima che il pass vaccinale francese (il corrispettivo del nostro Super Green pass) entri in vigore, decine di migliaia di no-Green-pass hanno marciato ieri per le strade di diverse città della Francia, chiedendo “libertà” e inveendo contro “l’apartheid” al loro dire imposta dal governo tra vaccinati e non vaccinati. In totale, quasi 38mila persone, di cui 5.200 a Parigi, hanno preso parte alle manifestazioni, secondo i dati del ministero dell’Interno, cifra in calo rispetto a sabato scorso, quando erano state 54mila. A Parigi, dove erano state dichiarate quattro manifestazioni, i gilet gialli hanno marciato al mattino, mentre nel pomeriggio c’è stata la manifestazione promossa dal movimento Les ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 23 gennaio 2022) Parigi – Due giorni prima che ilvaccinale francese (il corrispettivo del nostro) entri in vigore, decine didi no-hanno marciato ieri per le strade di diverse città della, chiedendo “libertà” e inveendo“l’apartheid” al loro dire imposta dal governo tra vaccinati e non vaccinati. In totale, quasi 38mila, di cui 5.200 a Parigi, hanno preso parte alle manifestazioni, secondo i dati del ministero dell’Interno, cifra in calo rispetto a sabato scorso, quando erano state 54mila. A Parigi, dove erano state dichiarate quattro manifestazioni, i gilet gialli hanno marciato al mattino, mentre nel pomeriggio c’è stata la manifestazione promossa dal movimento Les ...

