Calciomercato Inter, l’addio che nessuno immagina può diventare realtà (Di domenica 23 gennaio 2022) L’Inter è saldamente prima in classifica, ma potrebbe perdere un big nella prossima sessione estiva di Calciomercato. L’Inter ha battuto ieri il Venezia per 2-1, ma ha sofferto tantissimo per portare a casa i tre punti. I lagunari, infatti, sono passati in passati in vantaggio al 19? ad inizio ripresa. La squadra di Simone Inzaghi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 23 gennaio 2022) L’è saldamente prima in classifica, ma potrebbe perdere un big nella prossima sessione estiva di. L’ha battuto ieri il Venezia per 2-1, ma ha sofferto tantissimo per portare a casa i tre punti. I lagunari, infatti, sono passati in passati in vantaggio al 19? ad inizio ripresa. La squadra di Simone Inzaghi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

cmdotcom : #Lozano: 'Lo scudetto lo vince il #Napoli, siamo più forti dell'#Inter in ogni singolo uomo. Il covid ti prende la… - cmdotcom : #Leao: 'Sto benissimo al #Milan, spero resti anche #Theo. #Inter, non scappi. Vogliamo lo #scudetto'… - Gazzetta_it : Mercato Inter, spunta #Caicedo in prestito - news24_inter : #Bensebaini resta il piano B ?? - internewsit : Kolarov saluta l'Inter in anticipo? Possibile ruolo all'interno dello staff - TS - -