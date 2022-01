Calabria | incidente in impianto di risalita | colpito da una cabina | morto un addetto Operazione per recuperare due addetti in cabina sospesa

Advertising

NoiNotizie : #Calabria, incidente sul lavoro in impianto di risalita a Pedace (#Cosenza): colpito da una cabina, morto un addett… - MediasetTgcom24 : Incidente sul lavoro nel Cosentino: morto 60enne colpito da cabinovia #lorica - Incidente stradale in Calabria, perde la vita un ragazzo

CASALI DEL MANCO(CS)/ Il responsabile degli impianti di risalita di Lorica nel comune di Casali del Manco, Alessandro Marcelli, di 60 anni, è morto stamani in unsul lavoro. L'uomo, prima dell'apertura degli impianti, si trovava a valle per effettuare delle verifiche alle cabinovia, quando sarebbe stato colpito da una cabina ed è scivolato battendo ...commenta Un uomo di 60 anni, Alessandro Marcelli, responsabile degli impianti di risalita di Lorica nel comune di Casali del Manco (Cosenza), è morto in unsul lavoro. L'uomo, prima dell'apertura degli impianti, si trovava a valle per effettuare delle verifiche alle cabinovia, quando è stato colpito da una cabina ed è scivolato battendo ...Incidente in un impianto di risalita a Pedace (CS): colpito da una cabina è deceduto uno degli addetti. In corso il recupero da parte dei vigili del fuoco di sei addetti bloccati in due cabine a segui ..."Non avremmo mai voluto scrivere questa notizia". Le parole di cordoglio e dolore di Ferrovie della Calabria, dove l'ingegnere lavorava ...