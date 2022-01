Berrettini ai quarti dell’Australian Open come Pietrangeli, De Stefani e Caratti (Di domenica 23 gennaio 2022) Un Matteo Berrettini ingiocabile al servizio supera in tre set un ottimo Carreno Busta e conquista dei quarti di finale storici. Il romano diventa infatti il quarto italiano della storia ad arrivare tra i migliori otto dell’Australian Open dopo Giorgio De Stefani, Nicola Pietrangeli e Cristiano Caratti. Berrettini attiva il martello nei momenti importanti Nei primi game del set Berrettini soffre il gioco pesante da fondocampo di Carreno Busta, abile in uscita dal servizio a creare crateri vicino i piedi dell’avversario. Il romano si fa trovare troppo lento e poco preparato alle frequenti prime dello spagnolo, colpendo spesso sulla rete o troppo fuori dal campo. Gli unici punti che riesce ad acciuffare in risposta vengono da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 gennaio 2022) Un Matteoingiocabile al servizio supera in tre set un ottimo Carreno Busta e conquista deidi finale storici. Il romano diventa infatti il quarto italiano della storia ad arrivare tra i migliori ottodopo Giorgio De, Nicolae Cristianoattiva il martello nei momenti importanti Nei primi game del setsoffre il gioco pesante da fondocampo di Carreno Busta, abile in uscita dal servizio a creare crateri vicino i piedi dell’avversario. Il romano si fa trovare troppo lento e poco preparato alle frequenti prime dello spagnolo, colpendo spesso sulla rete o troppo fuori dal campo. Gli unici punti che riesce ad acciuffare in risposta vengono da ...

