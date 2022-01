Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano: «Controlli di routine» (Di domenica 23 gennaio 2022) Silvio Berlusconi è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per eseguire alcuni esami di controllo di routine. «Nulla di grave, solo la necessità di check up di... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 23 gennaio 2022) Silvioall'ospedale Sandiper eseguire alcuni esami di controllo di. «Nulla di grave, solo la necessità di check up di...

Advertising

fanpage : Silvio Berlusconi nuovamente ricoverato al San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia ieri ha rinunciato all… - Corriere : Il Cavaliere ricoverato per controlli medici al San Raffaele di Milano - protoromantica : RT @PetrazzuoloF: Silvio Berlusconi, considerato fino a ieri tanto arzillo da ambire al Colle, oggi è ricoverato al San Raffaele. L'immensa… - protoromantica : RT @baffi_francesco: Voleva fare il Presidente della Repubblica ma ora incombe il processo Ruby Ter. 'Il Cavaliere ricoverato per controll… - infoitinterno : Berlusconi ricoverato al San Raffaele, ieri il passo indietro per il Colle -