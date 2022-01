Amadeus a messa a Sanremo dall’ex conduttore che oggi è Don Fabrizio Gatta (Di domenica 23 gennaio 2022) E’ stata una dolce sorpresa per Don Fabrizio Gatta vedere tra i banchi durante la celebrazione della messa Amadeus, Gian Marco Mazzi e Lucio Presta. Sono tutti e tre a Sanremo per la preparazione del festival e di domenica mattina hanno deciso di partecipare alla messa dell’ex collega. Fabrizio Gatta è ex conduttore e giornalista, ha lavorato in Rai per 20 anni, ha poi deciso di lasciare la professione e seguire il suo cammino sacerdotale. Lo ricorderete di certo conduttore di Linea Verde e Linea Blu ma di recente è stato ordinato sacerdote nella chiesa della città ligure. E’ con un tweet che l’ex collega di Amadeus ha manifestato la sua gioia nel vederli tutti e tre nella sua chiesa e così partecipi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 23 gennaio 2022) E’ stata una dolce sorpresa per Donvedere tra i banchi durante la celebrazione della, Gian Marco Mazzi e Lucio Presta. Sono tutti e tre aper la preparazione del festival e di domenica mattina hanno deciso di partecipare alladell’ex collega.è exe giornalista, ha lavorato in Rai per 20 anni, ha poi deciso di lasciare la professione e seguire il suo cammino sacerdotale. Lo ricorderete di certodi Linea Verde e Linea Blu ma di recente è stato ordinato sacerdote nella chiesa della città ligure. E’ con un tweet che l’ex collega diha manifestato la sua gioia nel vederli tutti e tre nella sua chiesa e così partecipi ...

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus messa Sanremo: Amadeus a messa da don Gatta, ex giornalista Rai "Buona domenica". Alla richiesta di "due parole" sul 72/mo Festival di Sanremo (1 - 5 febbraio), Amadeus ha risposto così all'uscita della concattedrale di San Siro, dove ha seguito la messa, per poi tornare subito al lavoro. "Oggi non si parla di Festival", ha aggiunto, dirigendosi con una ...

Sanremo: don Gatta, 'che sorpresa Amadeus alla messa' Don Gatta racconta anche la partecipazione di Amadeus e gli altri alla messa. "Con la luce negli occhi si sono seduti al primo banco della chiesa e ho visto che hanno seguito la celebrazione e l'...

