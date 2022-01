Addio ad Enzo Fasano | parlamentare salernitano

(Di domenica 23 gennaio 2022)ad. Lutto nel mondo della politica salernitana. Dopo una lunga battaglia contro un brutto male alle 18 circa di oggi si è spento, nella sua abitazione di via Pio XI, il 70ennedi Forza Italia., una lunga carriera politica sempre nel centro destra: è stato Consigliere Regionale ed Assessore all’Istruzione nel 1995, nel 2001 diventa Senatore della Repubblica. Poi il passaggio a Forza Italia poi, con il quale è stato in Parlamento dal 2008 ad oggi. Un veterano della politica, stimato ed apprezzato da tutti. Consiglia

