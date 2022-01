Ultime Notizie Roma del 22-01-2022 ore 08 | 10

(Di sabato 22 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale fine settimana di incontri trattative tra partiti in vista del primo voto per scegliere il nuovo presidente della Repubblica è previsto per lunedì oggi Berlusconi dovrebbe sciogliere la sua riserva il centro-destra riunirà un vertice giornata sul tavolo finora Trip o tesi Mario Draghi cui destini si intrecciano con quelli del governo Mattarella bis il nome di Pier Ferdinando Casini Salvini sprona gli eleati e vede anche Bossi Renzi riunisce i grandi tele Viva inclini a votare la prima scheda bianca una quarantina di grandi elettori positivi al covid e potranno votare in un drive-in allestito nel parcheggio della camera tra strette misure sanitari rallenta la curva dei contagi da covid secondo il CTS ma intanto la luce del monitoraggio settimanale da lunedì Puglia e Sardegna ...

fanpage : Ultim'ora L’Austria approva l'obbligo vaccinazione: entrerà in vigore il 4 febbraio, è il primo Paese europeo a fa… - Corriere : L’Austria approva l’obbligo del vaccino: è il primo Paese in Ue - Agenzia_Ansa : Nelle ultime quattro settimane i contagiati da Omicron sono passati dal 35% della fine di dicembre al'80% degli ult… - Carmela_oltre : RT @Ferula18: 18 anni e 166mila €. Numeri densi, pieni di morti premature, ingiuste, vili. Sono notizie che dovrebbero sconvolgere così tan… - NuclearObserver : Ultime Notizie del 22 Gennaio 2022 Versione UltraHD: -

SENIGALLIA - Commercio in lutto per la scomparsa di Mauro Bellagamba detto 'il cocciaro'. Aveva 79 anni. Per tanti anni è stato un punto di riferimento per i senigalliesi con la sua bottega di ...TREIA - 'Cento euro se rivuoi il cellulare', 43enne in manette per estorsione. Lo sfogo in aula: 'Ho sbagliato, la mia non era una minaccia , ma la richiesta di un compenso. Avevo chiesto una somma ...La società fallita era stata spogliata del suo patrimonio immobiliare - scisso in una società appositamente costituita per gestire le proprietà di famiglia - e negli ultimi anni, già in evidente stato ...ROMA - Sarri chiede continuità alla sua Lazio: “In testa ho solo l’Atalanta, non penso alla Champions e al mercato, ma ai tre punti da prendere all’Olimpico”. Squadra in ...