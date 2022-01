Tommaso Paradiso: è uscito il video di “Lupin” (Di sabato 22 gennaio 2022) ROMA – E’ disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di “Lupin”, inedito di Tommaso Paradiso uscito su etichetta Island Records, in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 19 gennaio. Il brano anticipa il nuovo album “Space Cowboy”, previsto per il 4 marzo. Il videoclip, diretto da YouNuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia), è ambientato a Largo Venue a Roma. Si respira l’atmosfera calda ed elettrizzante del backstage, l’adrenalina prima di un concerto, le prove con la band che precedono un grande debutto, alla presenza degli affetti più cari. Le immagini che si susseguono mettono in luce la passione e la nostalgia di un momento indimenticabile come quello di un’esibizione dal vivo. Il brano, scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Federico ... Leggi su lopinionista (Di sabato 22 gennaio 2022) ROMA – E’ disponibile su YouTube ilclip ufficiale di “”, inedito disu etichetta Island Records, in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 19 gennaio. Il brano anticipa il nuovo album “Space Cowboy”, previsto per il 4 marzo. Ilclip, diretto da YouNuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia), è ambientato a Largo Venue a Roma. Si respira l’atmosfera calda ed elettrizzante del backstage, l’adrenalina prima di un concerto, le prove con la band che precedono un grande debutto, alla presenza degli affetti più cari. Le immagini che si susseguono mettono in luce la passione e la nostalgia di un momento indimenticabile come quello di un’esibizione dal vivo. Il brano, scritto dae prodotto da Federico ...

