Thaad in azione Respinto un missile Houthi sugli Emirati

(Di sabato 22 gennaio 2022) Il Terminal high altitude area defense system, più noto come, di proprietà degliArabi Uniti e sviluppato dall’esercito statunitense, ha intercettato unbalistico lunedì durante un attacco da parte dei militanti yemenitiad Abu Dhabi, segnandone il primo uso noto in un’opermilitare reale. Secondo quando riporta Defense News, il sistema di difesa missilistica multimiliardario realizzato da Lockheed Martin, ha messo fuori uso unbalistico a medio raggio utilizzato per attaccare un impianto petrolifero deglivicino alla base aerea di Al-Dhafra, un’infrastruttura negliche ospita forze statunitensi e francesi. L’attacco, che ha utilizzato missili da crociera, missili balistici e droni, ha ucciso ...